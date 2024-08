Hakimi nella bufera dopo il gesto alle Olimpiadi in mondovisione

06 agosto 2024 a

Il suo gesto non è passato inosservato. Quello di Achraf Hakimi che ha fatto scatenate di ira la Spagna intera durante il match tra gli iberici e il Marocco delle Olimpiadi. L’ex Inter è andato a brutto uso contro il portiere della Rosa, Arnau Tenas.

Prima del rigore in favore del Marocco, che si era portato momentaneamente in vantaggio nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024, Hakimi ha pensato bene di fare questo con il suo compagno di squadra al PSG, due anni più giovane dell'ex esterno destro dell'Inter. Ha provato in tutti i modi a farlo crollare mentalmente. Per gli spagnoli si è trattato di un segno di poca riconoscenza nei confronti di un Paese che gli ha dato tanto e per cui dovrebbe sempre avere profondo rispetto.

Il gesto di Hakimi è stato interrotto dall’arbitro. Anche un suo compagno di squadra del Marocco, Soufiane Rahimi, gli ha chiesto di allontanarsi per consentirgli la battuta di quel tiro dal dischetto. Non è chiaro perché Hakimi sia arrivato a tanto, magari infastidito anche lui dopo aver ascolto qualcosa che non è stato di suo gradimento. Ma non è finita qui, Rahimi, dopo aver segnato quel calcio i rigore, ha festeggiato in maniera provocatoria proprio in faccia ad Arnau Tenas che non era riuscito a parare quel tiro dagli undici metri. Nonostante questo però la Spagna è poi riuscita a rimontare vincendo 2-1 contro il Marocco, assicurandosi la finale del torneo che disputerà contro la Francia padrone di casa, vincitrice contro l’Argentina in una semifinale bollentissima. Insomma, il rischio è che in campo volino gli stracci.