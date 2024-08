Parigi 2024, Tamberi sbaglia a 2.27 metri: ma è in finale nel salto in alto

07 agosto 2024 a

Siamo arrivati alla dodicesima giornata dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Nella staffetta di marcia gli azzurri Palmisano e Stano si sono classificati sesti. Tita e Banti, invece, a un passo dalla medaglia d'oro nel Nacra 17. Grande attesa per l'esordio di Tamberi nel salto in alto. La febbre è scesa e ora non c'è più. Ma la gara sarà agguerrita. Gli azzurri sono anche all'inseguimento della medaglia di bronzo nel ciclismo su pista. Attendendo le finali di stasera, oltre alla semifinale del volley maschile contro la Francia padrone di casa.

SALTO IN ALTO, TAMBERI è IN FINALE

Gianmarco Tamberi non ha disputato una buona prova. Ha fallito due dei tre salti a sua disposizione. Ma è riuscito lo stesso ad approdare in finale grazie ai tre errori sia Doroshchuk sia Ivanov. Dunque tanto Gimbo quanto l'altro azzurro Sottile sono qualificati alla finale. "Sabato è la gara e l'occasione della mia vita, quello per cui ho lavorato così tanto. Continuerò a crederci, nonostante quello che è successo". Così Gianmarco Tamberi intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo la qualificazione del salto in alto ai Giochi di Parigi 2024. A proposito del problema fisico del suo amico e co-campione olimpico, che lui ha soccorso, Gimbo ha aggiunto: "Barshim ha avuto solo un crampo, capita. Lui ha fatto 2.27, io no. Stava bene. In finale gli altri salteranno e anche io devo farlo. Spero con tutto il cuore di fare impazzire tutti i tifosi come tre anni fa, sarebbe una cosa unica", ha aggiunto l'azzurro che infine ha avuto un pensiero per i suoi compagni. "Mi dispiace ieri di non aver potuto fare, per la prima volta, il discorso motivazionale alla squadra ma loro sanno che io sono con loro e credo in loro", ha concluso Tamberi.