Parigi 2024, Rossella Fiamingo: Paltrinieri nella Senna? "Speriamo non torni trasformato"

"Speriamo che mi torni indietro non trasformato in supereroe, come in Jeeg Robot, dopo il tuffo nel Tevere": Rossella Fiamingo, vincitrice dell'oro per la spada a squadre, lo ha detto a Repubblica a proposito del fidanzato Gregorio Paltrinieri, che invece è riuscito a portarsi a casa il bronzo nella gara di nuoto degli 800 metri. Il riferimento della campionessa è, ovviamente, alla Senna, spesso considerata a rischio per via del livello di inquinamento nonostante le rassicurazioni della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e del presidente francese Emmanuel Macron. Paltrinieri, infatti, ha disputato la sua gara proprio lì.

La Fiamingo, in ogni caso, ha poi corretto il tiro: "Ovviamente scherzo, se dicono che si può gareggiare evidentemente è così". Lei e Paltrinieri, 33 e 29 anni, sono finiti sotto i riflettori delle Olimpiadi dopo aver vinto le loro medaglie nello stesso arco di tempo. Poi, parlando del suo successo e delle prossime Olimpiadi, Los Angeles 2028, la campionessa ha detto: "Rivincere è più difficile di vincere. Da grande vinci con la consapevolezza di quello che sei, ma anche di quello che può accadere, ed è più complesso".

Infine, parole di ammirazione per Benedetta Pilato, la nuotatrice di 19 anni arrivata quarta alle gare di rana: "Ha detto quello che avrei dovuto avere il coraggio di dire e fare anche io alla sua età. Vincere non significa soltanto arrivare primo, secondo, terzo, ma prendersi una soddisfazione rispetto a un obiettivo che ti sei dato".