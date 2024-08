Parigi 2024, il grave errore in telecronaca: "Sfida tutta italiana", poi l'amara scoperta

10 agosto 2024 a

L'emozione a volte può giocare brutti scherzi. Lo sanno bene i telecronisti italiani che hanno commentato la 10 km nella Senna dove Paltrinieri e Acerenza sono arrivati rispettivamente nono e quarto.

Per più di metà gara però i due telecronisti hanno raccontato un'altra storia, proprio un'altra gara. Infatti per un lunghissimo lasso di tempo hanno affermato che Paltrinieri e Acerenza erano in lotta per il terzo posto. Il tutto con l'enfasi di chi si aspetta una medaglia per l'Italia. Ma qualcosa è andato per il verso storto. Infatti solo dopo tempo i due si sono accorti dell'erroraccio. La regia ha mostrato la grafica e l'atleta scambiato per un italiano in realtà era un ungherese.

E così è seguito un lunghissimo minuto di silenzio. I due si sono resi conto di averla combinata grossa. Può capitare, per carità, una svista, ma di certo i telespettatori che hanno seguito la gara in tv credendo di vedere un Paltrinieri in lotta per la medaglia mentre era in nona posizione non hanno perdonato l'errore. E così la telecronaca e soprattutto quel lunghissimo minuto di silenzio e di imbarazzo sono diventati virali sui social. Poi le scuse: "Ci siamo sbagliati". Ecco qui di seguito la clip con lo scivolone dei telecronisti.