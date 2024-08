"Imane Khelif ha presentato una denuncia": il caso ora deflagra

11 agosto 2024 a

a

a

L'atleta intersex algerina, Imane Khleif medaglia d'oro ieri sera ai Giochi di Parigi 2024, Imane Khelif, ha presentato una denuncia a Parigi per cyberbullismo aggravato, affermando di essere stata vittima di polemiche, amplificate on line, su questioni riguardanti il suo genere. Lo ha annunciato l'avvocato della Khelif, Nabil Boudi.



"Appena premiata con la medaglia d'oro, la atleta ha deciso di avviare una nuova battaglia, questa volta legale, - ha scritto l'avvocato in un comunicato - quella della giustizia, della dignità' e dell'onore". Il legale aggiunte di aver "depositato oggi una denuncia per fatti di cybermolestie aggravate alla procura incaricata della lotta contro l'incitamento all'odio on line presso la procura di Parigi". In una conferenza stampa dopo la vittoria dell'oro lam Khelif si è tolta qualche sassolino: "o vinto da donna - dice la campionessa olimpica -. Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi. Chi ha parlato è nemico dei successi, e questo mio ha un sapore particolare proprio per gli attacchi che ho subito". Ora la denuncia. Il caso e le polemiche dunque non sono affatto chiuse.