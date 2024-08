Parigi 2024, il giorno per la gloria: Italia da record, le ultime gare azzurre

11 agosto 2024 a

Ultimo giorno per le Olimpiadi di Parigi ma per l'Italia c'è ancora la speranza di raggiungere un altro oro che, anche se si tramuterà in argento, fornisce già la certezza di aver raggiunto le 40 medaglie dei Giochi di Tokyo. Grandissima attesa, come è ovvio, per la finalissima del volley tra Italia e Stati Uniti. In mattinata sarà anche il turno di Elena Micheli e Alice Sotero nel Pentathlon moderno femminile e di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nel ciclismo su pista, categoria Omnium scratch.



MEDAGLIA D'ORO NEL VOLLEY

La nazionale femminile di pallavolo vince l’oro ai Giochi di Parigi. In una finale a senso unico contro gli Stati Uniti, le azzurre guidate da Julio Velasco si impongono 3-0 con parziali di 25-18, 20-20, 25-17. La spedizione azzurra tocca così quota 40 medaglie, come a Tokyo, ma con più ori (12 contro 10). Quello conquistato oggi, inoltre, è il primo oro di sempre per la pallavolo: prima di oggi il bilancio era di 3 argenti e 3 bronzi, tutti al maschile.



PENTATHLON, ORO ALL’UNGHERESE GULYAS. MICHELI QUINTA

L'ungherese Michelle Gulyas ha vinto l'oro olimpico nella prova di pentathlon femminile con il totale di 1461, nuovo record mondiale. Argento alla francese Elodie Clouvel (1452), bronzo alla coreana Seungmin Seong (1441). Quinto posto per l'azzurra Elena Micheli (1424 punti), 13esima Alice Sotero (1389).

Pentathlon moderno femminile: Micheli terza dopo due prove. Grande gara della nostra Elena Micheli che è terza dopo due prove. L'altra azzurra Alice Sotero è tredicesima



MARTATONA, ORO PER HASSAN

Hssan ha vinto la maratona con il record olimpico di 2 ore, 22 minuti e 55 secondi. Un'impresa che ricorda quelle di Zatopek. Medaglia di bronzo per l'etiope Hassefa e di bronzo per la keniana Obiri.