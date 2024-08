Parigi 2024, polemiche sulla regia francese: "Hanno snobbato l'Italia"

12 agosto 2024 a





I Giochi di Parigi 2024 si sono chiusi con il record di Tokyo eguagliato dalla spedizione azzurra. L'oro nella finalissima del volley femminile di Julio Velasco e Paola Egonu ha consacrato le Olimpiadi dell'Italia. Ma c'era attesa per la cerimonia di chiusura dopo le polemiche di quella di apertura. Il passaggio di consegne con Los Angeles 2028 è avvenuto con uno spettacolo sfarzoso a Parigi, allo Stade de France, in cui lo spirito olimpico venuto dal futuro ha cercato e trovato tutti i simboli dei Giochi, dalla Nike di Samotracia ai cinque cerchi.

Ma sui social è scoppiata una vera e propria bagarre proprio mentre andavano in onda le immagini Saint Denis. In tanti hanno accusato la regia di francese di schivare o ignorare la bandiera italiana, ma soprattutto Greg Paltrinieri e Rossella Fiamingo che hanno portato il nostro vessillo nella cerimonia di chiusura. Le polemiche su X sono roventi: "Perché durante la cerimonia hai visto inquadrati atleti e portabandiera italiani? La regia TV francese staccava sempre regolarmente..! Penosi e oscena anche la cerimonia finale, è dire poco. I soliti spocchiosi, idioti e invidiosi cuginetti oltralpe", scrive un utente. E ancora: "Grazie per questa foto rubata perché la regia francese ha volutamente ignorato e snobbato l'Italia persino nel video riepilogativo dei giochi Odiosi, invidiosi e maleducati come sempre", aggiunge un altro utente. Ma non finisce qui. "Tranne l'Italia! Mamma mia che disagio la regia francese", scrivono altri utenti di X. "Nella serata conclusiva di ogni Olimpiade le varie regie hanno sempre inquadrato gli atleti di ogni Nazione...stavolta gli italiani non sono stati inquadrati...o la regia l'ha fatto apposta, oppure è un'incompetente, senza professionalità...", ha aggiunto un altro telespettatore. La nuova polemica è servita.