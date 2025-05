Jannik Sinner, lo sfregio di Wawrinka: "Dietro di me!"

Chi sono i 10 tennisti più forti di sempre? Una domanda che appassiona tutti i tifosi, ma che non sempre presuppone una risposta semplice. Per forza di cose, alcuni dei più grandi devono essere esclusi dal podio. E, in alcuni casi, anche relegati alle ultime posizioni. A Stan Wawrinka, per esempio, è stato chiesto di stilare la sua personale classifica. Lo svizzero, però, ha snobbato Jannik Sinner sostenendo di essere addirittura meglio dell'azzurro. E questa volta - forse - il caso doping non c'entra nulla.

Secondo l'elvetico, l'attuale numero uno al mondo non può andare oltre l'ultima posizione, al decimo posto quindi. Subito dietro di lui. Una provocazione in piena regola, visto anche il passato “burrascoso” di Stan Wawrinka nei confronti di Jannik, stroncato ciclicamente e pubblicamente per il caso Clostebol. In ottava posizione c'è Guga Kuerten, in settima Andy Murray, Andre Agassi è sesto, quinto Carlo Alcaraz e, appena fuori dal podio, la leggenda Pete Sampras.