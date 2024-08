Daniel Wiffen ricoverato d'urgenza: due giorni fa aveva nuotato nella Senna

13 agosto 2024 a

Daniel Wiffen avrebbe dovuto portare la bandiera dell’Irlanda nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ma così non è stato. Il nuotatore è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e ha dovuto rinunciare all’impegno più prestigioso per un atleta olimpico. Ma di fatto va detto che sul suo ricovero si susseguono indiscrezioni voci che portano dritti dritti alla Senna. Solo due giorni fa l’atleta ha gareggiato nella 10 chilometri piazzandosi tra le ultimissime posizioni.



Emblematiche le sue parole dopo la gara: “È la cosa peggiore che abbia mai fatto”. Una frase che in poche ore ha fatto mil giro del mondo ora che lui, l’atleta, si trova in un letto di ospedale. Massimo riserbo sulle cause del ricovero ma proprio questo silenzio lascia pensare che il malore possa essere legato proprio al tuffo nel fiume che attraversa Parigi.

Sui social Wiffen ha provato a rassicurare i suoi tifosi: “Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, sono davvero deluso di aver perso l'opportunità di essere il portabandiera ieri sera. Purtroppo sono corso in ospedale perché non stavo molto bene per un virus per cui sono in cura. Ora mi sento meglio. Spero di stare abbastanza bene da poter rivedere tutti al rientro in patria”. C’è comunque una certezza: “Ha contratto un virus”, come fa sapere lo staff del nuotatore. Insomma a quanto pare il caso Senna non è affatto chiuso nonostante le parole degli organizzatori che hanno difeso la scelta sciagurata di far disputare una gara così importante in acqua putrida.