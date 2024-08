Jannik Sinner, allarme di Paolo Bertolucci: "Senza servizio, tanta fatica"

16 agosto 2024 a

Dopo i problemi di salute e la sofferta rinuncia ai Giochi olimpici di Parigi 2024, Jannik Sinner è tornato in campo al Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha sconfitto in due set (6-4; 7-5) il giovane talento americano Michelen in quasi due ore di gioco. Ma la vittoria è arrivata con molta fatica, come ammette lo stesso altoatesino. "Non sono ancora al 100%, ma cerco di abituarmi a queste condizioni - aveva dichiarato nel post-gara -. L'obiettivo principale è lo US Open. Non ho avuto modo di prepararmi al meglio, ma adesso sono qua e - ha poi aggiunto -voglio giocare più partite possibili".

Jannik Sinner dovrà recuperare il prima possibile la miglior condizione fisica per arrivare al meglio al grande appuntamento. Che lo stato di forma dell'azzurro non sia al top lo ha capito anche Paolo Bertolucci. L'ex leggenda del tennis italiano ha commentato così l'ultima prestazione del numero uno al mondo. "Un Jannik Sinner senza servizio - ha scritto su X Bertolucci - fatica a tenere a bada le velleità dell'avversario".

Un @janniksin senza servizio fatica a tenere a bada le velleità dell’avversario — paolo bertolucci (@paolobertolucci) August 14, 2024

Questa sera, venerdì 16 agosto, Jannik Sinner sarà chiamato ad affrontare un avversario da non prendere sotto gamba: Jordan Thompson. Il numero uno al mondo si augura di festeggiare il suo 23esimo compleanno con una vittoria e, quindi, con il passaggio del turno. Ma per superare l'australiano dovrà mostrare una prova più convincente rispetto a quella sfoggiata contro l'americano.