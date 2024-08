Nico Gonzalez, "uno sgambetto alla Juve": voci sulla "vendetta" dell'Atalanta

17 agosto 2024 a

Lunedì prossimo la Vecchia Signora è attesa allo Stadium per disputare la prima partita di campionato contro il Como. Ma in attacco è in totale emergenza. Al momento in quel reparto, il tecnico Thiago Motta può contare solo su Kenan Yildiz - fresco di rinnovo e maglia numero 10 -, Dusan Vlahovic e Timothy Weah, che però non è proprio un giocatore offensiva. Cristiano Giuntoli sta lavorando da settimane sottotraccia per accontentare i desideri del suo allenatore. Alla Juventus servono almeno due esterni d'attacco, visto che Federico Chiesa è ormai fuori dai piani bianconeri. Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Nico Gonzalez. E l'uomo mercato della Juve sta trattando a oltranza. Anche se potrebbe subire uno sgambetto da un'altra italiana.

Con il caso Koopmeiners che sta creando non pochi dispiaceri a Gianpiero Gasperini, l'Atalanta potrebbe vendicarsi della mossa della Juventus provando a sottrarre proprio Nico Gonzales ai bianconeri. L'argentino è ormai dato come partente, soprattutto dopo che la Viola ha acquistato dal Genoa il talento islandese Albert Gudmunson. Ma l'ultima parola spetta proprio al presidente Rocco Commisso, che in passato non ha mai fatto mistero delle sue antipatie nei confronti dei bianconeri. Anche se - va ricordato - in questi anni ha fatto tantissimi affari con la Vecchia Signora. Basti pensare a Chiesa e Vlahovic.

Il duello di mercato tra Atalanta e Juventus non riguarda solo Nico Gonzalez. Anche il centrale del Milan Pierre Kalulu è diventato oggetto di desiderio della Dea. Il difensore francese è da qualche giorno promesso sposo dei bianconeri. Ma l'Atalanta è ormai diventata una big del calcio italiano. E anche sul mercato vuole comportarsi e agire da tale.