Milan, Morata ko? "L'ipotesi disperata": chi potrebbe lanciare Fonseca come bomber titolare

21 agosto 2024 a

a

a

Il gol al Toro che ha dato il via alla rimonta, i problemi extra-campo legati alla separazione con sua moglie Alice Campello e ora l’infortunio. Alvaro Morata è costretto già a fermarsi e non sarà presente a Parma.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, infatti, l’attaccante spagnolo ha accusato un problema muscolare dopo il Torino e si parla almeno di due settimane di stop. In casa Milan, per questo, si ragiona se scegliere Okafor o Jovic per le prossime gare di campionato. A livello di caratteristiche, il serbo è la soluzione più naturale per sostituire il fresco campione d’Europa.

"Rafa Leao è il primo nome": i rumors di mercato che ribaltano Milan e Serie A

Ma Okafor ha dimostrato continuità una volta messo in mezzo dal 1’, andando in gol anche sabato. Non la prima volta che lo fa, considerando anche lo scorso campionato (la Lazio, l’Udinese, ecc…). E la prestazione opaca di Jovic sabato dice che non è così scontata la sua presenza dal 1’ a Parma.

Kalulu alla Juventus, è fatta: la formula che fa impazzire di rabbia i milanisti

Destino diverso dell’ex Salisburgo, entrato bene contro il Toro e con il bisogno di aspettare solo sette minuti per mettere a segno il primo gol stagionale, che ha portato il 2-2 finale nella sfida contro il Torino di Vanoli. C'è poi chi tra i tifosi suggerisce una terza ipotesi, molto suggestiva: quella che porta a Francesco Camarda, a segno con una doppietta per la prima volta tra i professionisti con il Milan Futuro, vincente a Novara in Coppa Italia di C.

Il baby bomber — caldeggiato anche dall’ex Roma Ciccio Graziani — ha iniziato la stagione segnando due gol in due partite ma, al momento, sembra un'ipotesi piuttosto remota. Probabile che venga chiamato in panca come alternativa.