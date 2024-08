Alessia Orro in costume, occhio al Lato B: l'Italvolley impazzisce

21 agosto 2024 a

a

a

"In questa vita bro ci vuole il c***o". La citazione (del rapper Salmo) è da medaglia d'oro. Anzi, "d'Orro", come ironizza nei commenti un fan. Lei è Alessia Orro, una delle stelle dell'Italvolley femminile capace di rompere il tabù e vincere la medaglia più preziosa pochi giorni fa, alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una soddisfazione enorme per tutti, dal ct Julio Velasco (alla guida del mitico Dream team maschile che negli anni Novanta aveva vinto tutto, tranne i Giochi), alle sue ragazze, con Paola Egonu e Myriam Sylla in testa. E ovviamente per tutto lo sport italiano, che tra delusioni e sorprese ha concluso l'edizione olimpica più fortunata di sempre.

"Tratti somatici, quello che ho detto è vero". Egonu, Vannacci rincara: la sinistra impazzisce

In attesa dei Mondiali, le atlete della nostra pallavolo si sono concesse qualche giorno di meritatissima vacanza e la Orro ha scelto manco dirlo casa sua, la meravigliosa Sardegna, concedendosi qualche giretto tra Caprera e l'isola della Maddalena. Per l'occasione, ha pensato bene di pubblicare sul proprio profilo Instagram anche una foto in costume d'ordinanza: fisico scolpito dagli allenamenti equamente divisi tra parquet e palestra e un Lato B, obiettivamente, da podio olimpico. E la didascalia, ammiccante, assume tutto un altro significato.

Presa a pugni perché promuove il Ponte: l'ultimo sfregio ad Angela Carini

Di "fortuna", però, nell'impresa della Orru e delle compagne ce n'è poca. Una Olimpiade letteralmente dominata dal primo all'ultimo set, e un curriculum, quello della 26enne palleggiatrice nata a Oristano e in forza alla Pro Victoria Monza, che contava comunque già risultati di grande rilievo come la vittoria dei Mondiali Under 18 nel 2015, non ancora maggiorenne, la convocazione per Rio 2016, l'oro agli Europei del 2021 e il bronzo ai Mondiali dell'anno successivo. Chapeau.