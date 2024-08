Timothy Weah, il gol da infortunato e lo strano gesto di Thiago Motta

22 agosto 2024 a

Un grande esordio di stagione, sia per lui, sia per Mbagula sia per Khephren Thuram. Per Timothy Weah, però, oltre al gol del 2-0 momentaneo contro il Como è arrivato un infortunio muscolare che lo terrà fermo fino alla pausa Nazionali.

Insomma, una partita in chiaro-scuro quella dell’Allianz di lunedì, ma nonostante tutto il suo allenatore Thiago Motta lo ha promosso e ha festeggiato la sua rete con una battuta: chiedendogli la maglia. "Tim! Tim! Mi regali la tua maglia. La tua, me la dai”, le parole di Motta. Il calciatore è rimasto stupito, poi si è lasciato andare al sorriso. Un sorriso condiviso da Motta, entusiasta della prestazione del ragazzo statunitense, a cui ora dovrà rinunciare. Poi però la iella della lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, negli esami svolti martedì al J Medical.

Il fatto curioso è che è proprio lo stesso infortunio del compagno Thuram, alla coscia sinistra. Per questo sarà obbligatorio uno stop di 10 giorni per Weah, con la speranza poi di un ritorno agli allenamenti. Non ci sarà dunque nelle partite contro Verona e Roma. La speranza del nuovo allenatore della Juventus e di averlo a disposizione dopo la sosta per la trasferta del 15 settembre a Empoli. Per ora l'ex mister del Bologna dovrà accontentarsi della maglietta del suo esterno.