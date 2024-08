Alvaro Morata e Alice Campello, "ma non è vero!": tam tam impazzito sulla rottura

24 agosto 2024 a

a

a

Le lacrime in strada di una Alice Campello "disperata" forse sono vere. Ma "è falso", attacca la modella e imprenditrice veneta, che la rottura con Alvaro Morata sia dovuta al suo rifiuto di trasferirsi di nuovo in Italia.

"Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita", aveva assicurato qualche giorno fa l'attaccante spagnolo al programma De Corazon. "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non ci sarà alcun ripensamento", le parole chiare del giocatore, 32 anni a novembre, che dalla Campello ha avuto 4 figli e con cui formava una delle coppie più solide dello scintillante e "frizzante" mondo del calcio glamour.

Morata "devastato dalla rottura con Alice Campello": c'entra il Milan

Passato dall'Atletico Madrid al Milan subito dopo l'Europeo vinto in Germania da capitano delle Furie rosse, Morata non ha nascosto l'amarezza per una rottura tutto sommato inattesa, arrivata come un fulmine a ciel sereno nel panorama del gossip pallonaro. Quando il settimanale italiano Chi ha condiviso su Instagram l'intervista di Morata titolata sul "fatale" passaggio al Milan e sulla contrarietà della Campello, la stessa Alice ha commentato con un eloquente: "Ma non è vero...".

"Come l'hanno beccata in strada": il retroscena (triste) su Alice Campello

Lasciando intendere, insomma, due cose: o la relazione era in crisi da un pezzo (anche se proprio la sera del trionfo di Berlino, la Campello aveva pubblicato la foto del bacio al marito, raggiante, e nei giorni precedenti non mancavano immagini idilliache della famiglia) oppure il crac è legato a un evento traumatico, come hanno suggerito in questi giorni parecchie lingue lunghe. Quelle voci di corna che Morata per primo ha però smentito con fermezza, fin da subito.