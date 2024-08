Paulo Fonseca, Ciccio Graziani rivela: "Se sbaglia la prossima resta un po' in bilico"

26 agosto 2024 a

a

a

Il Milan deve fare i conti con un periodo non certo facile. Sono bastati 180 minuti di campionato per affondare l esperanze di rinascita dei rossoneri. Un punto in casa col Toro e zero punti a Parma. Un disastro che ha acceso il dibattito su Paulo Fonseca, nuovo profeta del calcio, che avrebbe dovuto ribaltare gli assetti di Pioli. E invece nello spazio di due partite una tempesta si sta abbattendo, al momento sui social, sul portoghese. Nella grandi, come scrivono diversi tifosi, il tempo per sperimentare è di fatto pochissimo. E così adesso parte già il processo. Potrebbe essere decisiva la prossima partita con la Lazio.

Un test importantissimo che, in caso di sconfitta, potrebbe spalancare le porte della crisi a Fonseca. E in questo contesto bisogna tenere d'occhio le parole pesanti dei commentatori e degli addetti ai lavori.

incubo Milan, Morata subito infortunato: quanto dovrà star fuori, Fonseca trema

Uno di questi è Ciccio Graziani che qualche anno di esperienza, per dirla con un eufemismo, nel calcio ce l'ha: "Il Milan non può perdere tempo, se la squadra non ha chiara le idee tattiche del suo mister allora bisogna cambiare, nel calcio non c’è tempo. Io mi auguro di no per il Milan, ma se non si cambia dalla prossima partita allora Fonseca resta un po’ in bilico". Il tabù è stato rotto. Qualcuno comincia a parlare di un possibile cambio della guardia anticipato... Il Milan probabilmente è sull'orlo di una tempesta, ma nel calcio, si sa, bastano tre punti per ribaltare tutto.