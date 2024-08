Federico Chiesa, interessamento del Chelsea: alternativa se non arriva Osimhen

27 agosto 2024 a

Una Juve scatenata quella sul mercato estivo. Dopo gli ultimi acquisti di Nico Gonzalez e Francisco Conceinção, con la possibilità di portare nel breve anche Teun Koopmeiners a Torino dall’Atalanta, ora la Vecchia Signora è impegnata nel trovare una sistemazione a Federico Chiesa, oramai fuori squadra. L’esterno classe ’97, ai margini del progetto tattico di Thiago Motta e in scadenza di contratto, non si allena più con la prima squadra. Sulle sue tracce si è registrato il forte interesse del Barcellona, che negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato potrebbe farlo approdare in Catalogna, ma c’è da tener conto dei possibili colpi di scena tipici degli ultimi giorni di mercato.

Sulle tracce dell’ex Fiorentina però ci sarebbe anche il Chelsea secondo Calciomercato.it. Viste le difficoltà di arrivare a Victor Osimhen del Napoli, che resta l’obiettivo principale per l’attacco della squadra di Enzo Maresca (manca l’accordo con il Napoli data la volontà dei Blues di ingaggiarlo in prestito), l’opzione B sarebbe l’acquisto di Chiesa insieme all’attaccante dell’Everton Dominic Calvert-Lewin, al posto di Raheem Sterling (anche lui in uscita). Opzioni sicuramente più economiche, anche alla luce del passaggio di Samu Omorodion al Porto. Il tecnico Enzo Maresca si aspetta un altro arrivo in attacco e nelle ultime ore di mercato il club londinese potrebbe tentare l’assalto a Chiesa, cambiando gli scenari di mercato della Juventus.

Secondo Tuttosport, però, Chiesa è più vicino al Barcellona. La Juve incasserebbe dal Barça 10 milioni più 3 di bonus per la cessione dell'ex Fiorentina in Catalogna. Federico invece firmerebbe un contratto triennale da 6 milioni bonus compresi (si parlerebbe di 4+2), bonus dal raggiungimento semplice con possibile opzione per un'ulteriore stagione. Il Barcellona prima di chiudere l'affare ha bisogno di sfoltire la rosa, chiudendo almeno altri due colpi in uscita dopo Gundogan, Vitor Roque e Lenglet. Uno di questi potrebbe essere Ansu Fati.