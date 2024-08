Milan, Olivier Giroud segna il primo gol in Usa. E i tifosi rossoneri rosicano: "Torna da noi"

26 agosto 2024 a

Il Milan è oramai il passato, ma i tifosi Olivier Giroud proprio non vogliono dimenticarli. Il francese è apprezzato in estate, dopo gli Europei, ai Los Angeles FC, l’ex squadra di Giorgio Chiellini, ma in tanti fan del Diavolo vorrebbero un suo ritorno a Milano dato il digiuno da reti dei rossoneri in queste prime due partite di campionato. Intanto la punta è andata in gol poche ore fa, nella finale di Leagues Cup, la manifestazione organizzata congiuntamente dalla Mls (la Major League Soccer) e dalla Liga MX sudamericana. Alla prima partita ufficiale da titolare, il francese è andato in gol per il momentaneo 1-1, rete che però non è bastata a evitare la sconfitta contro i Colombus Crew, che sono passati alla fine per 3-1.

La rete del francese è arrivata a inizio ripresa, con un colpo di testa, dopo il vantaggio di Hernandez nel primo tempo. La beffa per la squadra di Giroud è arrivata proprio nel finale, in pieno recupero: al 92’ Hernández ha trovato la doppietta, mentre 2’ più tardi Russell-Rowe ha messo la parola “fine” alla partita, chiudendo i conti con il 3-1 finale.

Su X i tifosi hanno reagito al suo gol. Tra chi a caldo ha commentato il gol (i suoi attuali tifosi del Los Angeles FC) e i tifosi rossoneri che gli chiedevano di tornare a Milano o che mancava in squadra. Insomma, Giroud è un uomo che non passa mai inosservato.