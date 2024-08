Juventus, si è sbloccato Dusan Vlahovic: la rete dell'1 a 0 contro il Verona

26 agosto 2024 a

Sta nascendo una Juve da sogno. I bianconeri, grazie alla campagna acquisti stellare orchestrata da Cristiano Giuntoli, sono diventati a tutti gli effetti la principalòe rivale dell'inter per la conquista dello scudetto. La Vecchia Signora può infatti contare su importanti innesti come Nico Gonzales e Francisco Conceicao. E deve ancora attendere l'approdo a Torino di Teun Koopmeiners. Ma Thiago Motta può affidarsi anche a campioni affermati come il numero Nove serbo Dusan Vlahovic.

L'ex centravanti della Fiorentina non ha marchiato il suo debutto in campionato con una rete. Complice tanta sfortuna, visti i due pali e il gol annullato collezionati in casa contro il Como. Ma ha dovuto attendere soltanto un turno. Vlahovic infatti non si è lasciato scappare una deliziosa palla nell'area piccola del Verona. Da bomber ha insaccato la palla in rete e ha portato la Juventus in vantaggio contro l'Hellas.

Una buona notizia soprattutto per il tecnico bianconero Thiago Motta. Per un attaccante, infatti, è quanto mai fondamentale mettere subito il proprio nome nel referto dei marcatori. In passato il serbo era stato duramente criticato da tifosi e analisti per la sua scarsa abilità sotto porta. Ma sotto la guida dell'allenatore italo-brasiliano potrà finalmente giustificare tutti i soldi spesi dalla Vecchia Signora per prelevarlo dalla Fiorentina di Rocco Commisso.