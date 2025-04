Una clamorosa tegola per il Napoli: fuori Neres

David Neres potrebbe aver già finito la stagione. Ieri è arrivato l’esito degli esami, che hanno evidenziato una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra. Ciò significa che dovrà star fuori per circa un mese, ovvero più o meno quanto rimane da giocare in questo campionato. Da quando è andato via Kvaratskhelia la fascia sinistra è diventata maledetta, tra gli infortuni di Neres e la mancanza di alternative.

A questo punto Conte deve decidere come intende giocare le cinque finali che mancano da qui alla fine e che possono valere uno storico scudetto, il quarto in assoluto per il Napoli. AMonzal’adattamento di Spinazzola alto a sinistra nel 4-3-3 non ha dato risultati. La soluzione migliore potrebbe essere il ritornoal 3-5-2, conRaspadoricheè uno dei calciatori più informa della rosa e che può dare una grossa mano al fianco di Lukaku. In questo modo si risolverebbeanchel’emergenzain difesa, con l’assenza di Buongiorno coperta dal trio Di Lorenzo-Rrahmani-Olivera e Politano e Spinazzola sulle fasce.