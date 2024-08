Juventus, che fine ha fatto Rabiot? La foto "esagerata" scatena i tifosi

28 agosto 2024 a

a

a

In attesa di una nuova squadra, Adrien Rabiot si gode il mare di Ibiza e fa il disoccupato di lusso. Il centrocampista ex Juventus, che non ha deciso di rinnovare con la Vecchia Signora facendo scadere il suo contratto dal primo luglio, è stato rimpiazzato da Khephren Thuram, Douglas Luiz e anche Teun Koopmeiners, atteso mercoledì a Torino per le visite mediche. Un accordo per approdare nella nuova squadra non c’è stato per il momento.

Quello che è certo è che il centrocampista non vuole andare in Arabia perché, come scrive Le Parisien, avrebbe fatto sapere di voler giocare la Champions. Dopo aver giocato gli Europei e assistito alle Olimpiadi, è apparso sui social in barca.

"Domani le visite mediche". Koopmeiners alla Juve: le cifre del colpo

Rabiot “Si è preso un po’ di tempo per respirare e rigenerarsi e gli ha fatto bene. Senza dimenticare di allenarsi”, ha sottolineato Le Parisien citando le parole persone a lui vicine, ovvero uno dei suoi cari. Oltre a Ibiza, si è goduto l’estate anche nella sua cosa in possesso in Costa Azzurra. Il fatto che non riesca a trovare una squadra, secondo molti, è dovuto a sua mamma Veronique, che spara alto sull’ingaggio e non è riuscita a trovare la quadra con nessuno. Il calciatore comunque non se ne cura: ”Non ho fretta di prendere una decisione — aveva fatto sapere in passato — Dovrò pensarci bene perché anche io sto raggiungendo un’età importante per la mia carriera. Mi sento nel pieno possesso dei miei mezzi e sarà importante fare la scelta giusta. Non sono preoccupato per il mio futuro". Neanche il Manchester United, con cui pure c'erano stati dei dialoghi lo scorso anno prima del rinnovo con la Juve, non è riuscito a concludere un accordo con il giocatore. Deschamps potrebbe anche pensare di convocarlo da svincolato per la Nations League di settembre, visto l'infortunio di Camavinga.