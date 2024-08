Jannik Sinner, il commovente video per Oliviero Toscani: "Magari un giorno"

30 agosto 2024 a

a

a

"Ci vediamo al derby". Jannik Sinner è protagonista di un bellissimo gesto. Da New York, nel bel mezzo dello slam degli Us Open che lo ha visto battere l'americano Michelsen 6-4 6-0 6-2 al secondo turno (al terzo se la vedrà con l'australiano Christopher O'Connell, che ha battuto l'altro azzurro Bellucci), trova il tempo di registrare un videomessaggio per Oliviero Toscani. Decisamente commovente.

"E' un onore far parte delle tue giornate", spiega Sinner, numero 1 del tennis mondiale, rivolgendosi al grande fotografo e pubblicitario che due giorni fa ha confessato al Corriere della Sera di essere gravemente malato. Sinnner "mi dà sollievo nella vita", le parole di Toscani che hanno colpito nel profondo il 23enne di San Candido. Da cui la volontà di ringraziarlo, chiedendo allo staff di farlo avere in via riservata al fotografo, al quale da milanista ha anche fatto una battuta sul suo tifo interista.

Jannik Sinner, il colpo pazzesco che spiana Michelsen, il video è virale | Guarda

"Ciao Oliviero, sono Jannik - esordisce l'altoatesino -. Sono molto onorato di far parte della tua giornata. Ho sentito che sei interista, quindi su questo non siamo tanto d'accordo. Chissà, magari un giorno ci guardiamo il derby Milan-Inter insieme. Ti mando un grandissimo abbraccio, e stammi bene". "Il suo video mi fa tanto piacere - è la pronta replica di Toscani -. Lui è la gioia dei miei giorni noiosi di malattia: quando c'è lui sto bene".