Jannik Sinner-Kalinskaya, soffiata della Kuznetsova: "Dopo quelle foto toccanti, ne dubitavo"

06 settembre 2024 a

La crisi sembra rientrata abbastanza in fretta. Anna Kalinskaya è tornata a seguire Jannik Sinner sia sui social sia in tribuna allo Us Open. Spazzate così le voci che davano i due vicini alla rottura, proprio nel periodo in cui il mondo è venuto a conoscenza della positività del numero uno al mondo al test antidoping di Indian Wells. In particolare, in Russia la coppia di tennisti è seguita molto da vicino. E l'apparizione della russa sul centrale di Dlushing Meadows ai quarti di finale è stata celebrata dai media sportivi più importanti.

Sulla vicenda si è espressa anche Svetlana Kuznetsova, ex numero due al mondo e connazionale di Anna. Ricordando le immagini della vacanza con Jannik in Sardegna, ha dichiarato: "La gente parlava... ma io dubitavo che dopo foto così toccanti durante le vacanze estive potessero separarsi così in fretta".

L'amore tra i due continua anche durante lo Us Open, con l'azzurro che è favorito nella vittoria finale. Soprattutto dopo aver eliminato Daniil Medvedev. "Contrariamente alle voci sulla separazione di Yannik e Anna - ha spiegato Svetlana -, la tennista ha sostenuto il suo ragazzo nella partita contro Medvedev". La stessa analisi fatta anche dai media russi: "Sinner ha ricevuto supporto anche dalla sua ragazza Anna Kalinskaya nella partita con Medvedev. La russa si è seduto nel box di Jannik durante il match, sfatando così numerose voci sulla loro separazione che circolavano ultimamente".

Anna Kalinskaya in Sinner's box. pic.twitter.com/pZPQHSlCHQ — José Morgado (@josemorgado) September 5, 2024