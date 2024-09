Jannik Sinner e Anna Kalinskaya? Senza precedenti dopo il trionfo... beccati così al party

09 settembre 2024 a

a

a

Jannik Sinner, oltre che essere il numero uno al mondo, è anche il primo italiano ad aver conquistato uno Us Open. Una bella soddisfazione, soprattutto dopo il periodo buio che ha passato dopo la notizia della sua positività al test antidoping di Indian Wells. L'azzurro ha smontato tutti i suoi detrattori - Nick Kyrgios su tutti - e ha lasciato parlare il campo. Come è solito fare. Ma ora è arrivato il momento di rilassarsi, divertirsi e godersi il trionfo. E anche qui Jannik non ha deluso le aspettative.

Dopo un salto in hotel, Jannik e la sua fidanzata Anna Kalinskaya si goduti la New York by night. I due hanno infatti partecipato a un party esclusivo. Anche se l'outfit scelto dall'azzurro non si è prestato a particolari concessioni. Una maglia bianca sotto una giacca della Nike, il suo sponsor. La tennista russa, invece, ha optato per una camicetta e una gonna con paillettes. Nelle foto, la coppia sembra innamorata e super felice. E non potrebbero essere altrimenti: sono giovani, campioni e di animo gentile.

Il futuro immediato di Jannik Sinner potrebbe essere in Italia. In particolare a Roma, dove il campione potrebbe partecipare a un tour in suo onore. Proprio come accadde con la vittoria dell'Australian Open. Dietro l'angolo ci sono già i tornei in Asia, dove l'anno scorso il talento di Jannik ha cominciato a sbocciare. E poi, se Berrettini e compagni faranno il loro nelle qualificazioni, ci sarà da difendere il titolo della Coppa Davis con la maglia azzurra. Ma per quello c'è ancora tempo.