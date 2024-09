Luna Rossa, guasto e squalifica: un incubo, sarà spareggio con Ineos

09 settembre 2024 a

Non è neanche cominciato che era già finito con una squalifica il match race di Luna Rossa contro Alinghi nell'ultima giornata dei Round Robin, nelle acque di Barcellona, eliminatori per le semifinali della America's Cup. Il team Prada Pirelli è stato infatti squalificato prima ancora della partenza, per aver superato il boundary, il limite del campo di regata, probabilmente a causa di un guasto tecnico.

Ora il team azzurro, che ha già assicurato il passaggio alle semifinali, dovrà disputare una regata di spareggio con i britannici di Ineos, pari in classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte, dopo aver oggi battuto i francesi di Orient Express. Il primo team in classifica ha il privilegio di poter scegliere alle semifinali l'equipaggio sfidante, con un notevole vantaggio. Il match race di Luna Rossa con i britannici si svolgerà oggi stesso, dopo American Magic-New Zealand.

A questo punto successo per Alinghi Red Bull e, in virtù della vittoria di Ineos Britannia contro i francesi (Orient Express è il primo team eliminato dalla Louis Vuitton Cup), si procederà allo spareggio - fissato per le 15.46 di oggi - per stabilire la prima in classifica nel girone di qualificazione. Posizione che darà il diritto di scegliersi il challenger sfidante in semifinale.