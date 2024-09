Luna Rossa, l'America's Cup fa ascolti di qualità

Klaus Davi 03 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (America’s Cup) L’America’s Cup è il più famoso trofeo nella competizione della vela, nonché il torneo internazionale più antico, in cui si fanno onore diverse squadre italiane: in primis Luna Rossa Prada Pirelli e Moro di Venezia. Entrambe si stanno comportando molto bene e ne conseguono ascolti soddisfacenti sul piano dei numeri ma soprattutto della qualità. Nel pomeriggio di sabato su Italia 1 “America’s Cup Round Robin” ha raggiunto il 4,2% medio di share e 500mila telespettatori con punte del 7. Salta all’occhio - spulciando i dati di Omnicom media Group - la percentuale significativa rappresentata dal ceto medio-alto caratterizzato da una notevole capacità di spesa: l’ideale per chi vuole investire in termini di immagine e di pubblicità. Ha lasciato sicuramente il segno l’epoca d’oro di Giovanni Soldini quando l’Italia dominava la scena internazionale negli anni ’90.Non è andato disperso da allora un consistente zoccolo duro di telespettatori che segue quasi religiosamente la competizione. Ma rispetto a quel periodo è raddoppiata la quota delle donne, che arriva al 6% di share sul target. Un segno positivo per i pubblicitari, che conferma l’ottima reputazione di uno sport percepito sicuramente come aristocratico, ma comunque corretto e lineare, cosa che non accade per altre forme di agonismo più mainstream.