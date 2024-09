Ebou Adams, il peggior errore nella storia del calcio? Porta vuota, portiere a centrocampo. E...

17 settembre 2024 a

a

a

In Inghilterra l’hanno definito come "il peggior errore nella storia del calcio”. La verità è che cos baglio di Ebou Adams ha dell’incredibile e lascia tutti esterrefatti, per lo sbaglio del 2-0 nel match tra il suo Derby County e il Cardiff.

L’attaccante si è involato davanti alla porta da solo, con il portiere rivale a terra a centrocampo dopo aver mancato l’intervento, ma il suo tiro si è spento sul fondo. Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato, quando in pieno recupero il gambiano è volato a porta vuota e poteva definitivamente chiudere il match della Championship – la seconda divisione inglese – non riuscendoci. Fortuna per lui la sua squadra ha vinto comunque per 1-0, piazzandosi al sesto posto della classifica.

L’azione dello sbaglio di Adams è nata dopo che il Cardiff si è buttato in avanti per un calcio d’angolo, ma il pallone è stato rinviato con un lancio lungo dalla difesa. La sfera è caduta a centrocampo, dove il portiere ospite Jak Alnwick si era spinto, visto che ormai non c'era più nulla da perdere.

In quel momento è successo il patatrac, con il col numero uno del Cardiff che non si è capito col compagno di squadra Manolis Siopis facendosi anticipare di testa da Adams. La butta però non ha centrato i 7,32 metri della porta, facendo disperare i suoi tifosi. Ciabattando un sinistro che è finito alla destra del palo, nell'incredulità dei tifosi del Pride Park.