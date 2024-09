Luca Salvadori, l'ultimo drammatico messaggio con Aurora Ramazzotti: "Ogni abbraccio può essere l'ultimo"

16 settembre 2024 a

Una morte drammatica, quella di Luca Salvadori: il pilota e influencer ha perso la vita in un incidente in Germania, incidente fatale che è avvenuto nel corso delle qualifiche della tappa finale dell'International Road Racing Championship. Salvadori ci lascia a soli 32 anni. Un dolore terribile, per la sua famiglia e per tutti quelli che gli volevano bene.

A ricordarlo molti nomi del mondo dello spettacolo, che con il ragazzo avevano un rapporto stretto. Tra questi, Jovanotti, Amadeus e anche i Pooh. A loro, ora, si aggiunge lo straziante ricordo di Aurora Ramazzotti, che ha condiviso in una storia su Instagram l'ultima chat, privata, con Salvadori, che conosceva e a cui era legata.

Nei messaggi, la figlia di Michelle Hunziker lo invitava a venire a conoscere suo figlio, e il pilota e influencer rispondeva: "Mi sembra che ci siamo visti ieri, e non era ancora nato. Incredibile come ca**o passa il tempo. Bisogna organizzare". Quindi Aurora a sua volta rispondeva: "C'è tempo, la più grande bugia che ci abbiano mai detto. Non c'è tempo, fallo ora. Ogni abbraccio potrebbe essere l'ultimo. Ciao Luke, ancora non ci posso credere".

Luca Salvadori, l'ultimo video prima di morire: ecco dov'era

Purtroppo, quell'incontro tra Salvadori e il figlio di Aurora, non sarà più possibile organizzarlo. Il 32enne come detto ha perso la vita due giorni fa: alla fine del primo giro delle prove il tedesco Didier Grams è caduto, innescando così l'incidente nel quale l'italiano è stato travolto. Salvadori è stato subito ricoverato, ma le ferite erano troppo gravi: impossibile salvargli la vita.

Luca era figlio di Maurizio Salvadori, fondatore di Trident, scuderia attiva in Formula 2 e Formula 3 oltre che una delle più celebri e quotate agenzie impegnate nell'organizzazione di concerti ed eventi musicali (nella Trident figurano, tra gli altri, Gianni Morandi, Jovanotti e Baby Gang).