Luna Rossa, ko-beffa e niente vento: mercoledì nuovo match point contro American Magic

Festa rinviata. Sfuma l'occasione del match point per Luna Rossa, che perde la regata numero 5 contro American Magic, l'unica disputata dalla barca italiana. La brezza debole sul campo di gara non ha permesso, infatti, al Comitato di completare gli incontri previsti per oggi. Le semifinali della Louis Vuitton Cup riprenderanno mercoledì 18 settembre. Quella contro gli americani è stata una regata difficilissima, a causa delle condizioni limite per gli AC75, con un vento di 7/8 nodi non simmetrico sul campo.

Partita bene, Luna Rossa si allunga sulla barca rivale già a metà della prima bolina, girando il cancello con 17" di vantaggio, che mantiene alla boa successiva. Nella seconda bolina però, dopo una serie di incroci molto ravvicinati, che costeranno 2 penalità alla barca italiana, la situazione si ribalta, con il sorpasso di American Magic. Il distacco è comunque minimo e le barche si presentano al seguente cancello di poppa quasi appaiate. Luna Rossa decide di girare la stessa boa degli americani, ingaggiandosi interna con un secondo di distacco, ma cade dai foil. A quel punto per la barca italiana diventa impossibile riprendere il volo e ribaltare la situazione

L'equipaggio di Luna Rossa - che oggi comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer; i cyclor erano Enrico Voltolini, Bruno Rosetti, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi - avrà una nuova chance mercoledì, quando si tornerà in mare per recuperare almeno la regata di oggi. Stessa sorte per Ineos Britannia, battuta per la prima volta da Alinghi ma sempre padrona del proprio destino essendo avanti 4-1.