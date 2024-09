Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, indizio-social: cosa può accadere a Milano

17 settembre 2024 a

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya fanno ormai coppia fissa da diverso tempo. E i due dopo quel bacio al termine della finale degli Us Open vinta dall'altoatesino sembrano essere davvero affiatatissimi e innamoratissimi. Altro che crisi, così come qualcuno sussurrava prima del torneo a New York. Ora, però i due sono divisi dai rispettivi impegni. Il tennista azzurro si trova a Montecarlo per allenarsi, tornerà in Italia per qualche giorno e poi volerà in Cina mentre la sua dolce metà è volata a Mosca per fare un salto dal suo abituale parrucchiere. La tennista russa non ha rinunciato a mostrare ai suoi follower l'immancabile foto sui social. I due però potrebbero incontrarsi in occasione della Milano Fashion Week.

La domanda sorge dunque spontanea: la coppia riuscirà a trascorrere qualche ora insieme? Beh, di certo c'è che Jannik Sinner non mancherà al grande evento di Gucci di cui è ambassador da qualche tempo. E il fatto che Anna sia a Mosca e lo abbia mostrato sui social, secondo alcuni, potrebbe essere una conferma circa l'imminente "reunion" della coppa, magari a Milano.

D'altronde, a Milano sono tantissimi gli eventi programmati per la settimana della moda e non è escluso che anche la tennista venga invitata a qualche super party esclusivo. Jannik Sinner a Vanity Fair parlando della sua ragazza aveva detto: "Sto vivendo la mia vita e una cosa posso dirla: sono molto felice. Poi lo sapete, sono un ragazzo molto riservato, non parlo molto della mia vita e soprattutto del mio privato. Anche se voi ci provate e mi chiedete più dettagli, non è che vi dia molti motivi per scrivere di me, ecco".