Sinner, la clamorosa sfida della moglie di Djokovic: "Io non mi arrenderò"

Negli incroci pericolosi tra Jannik Sinner e Nole Djokovic si inserisce anche Jelena, la moglie dell'ex numero 1 serbo, con un clamoroso commento alla foto social che ritrae il 23enne di San Candido, reduce dal trionfo all'Us Open, secondo slam stagionale dopo gli Australian Open, insieme ai suoi due nuovi e pesanti ingressi nel parco-collaboratori.

Si tratta, come noto, del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio, due "big" del tennis dietro le quinte, chiamati a integrare lo staff di primordine che circonda l'altesino che con ogni probabilità chiuderà l'anno in testa al ranking Atp, a coronamento di una stagione difficile ma trionfale.

Panichi e Badio sostituiranno Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, coinvolti nel caso doping che ha rischiato di compromettere il 2024 di Sinner, se non addirittura la sua carriera. "Benvenuti Marco e Ulises", scrive l'azzurro dando ufficialmente il benvenuto nella sua "famiglia" ai due stimati professionisti, che in carriera hanno lavorato proprio con Djokovic, soprattutto nei periodi di lungo recupero dagli infortuni.

Due new entry significative, che in qualche modo rinfocolano la (sana) rivalità sportiva tra Jannik e Sinner, culminata a fine 2023 con la vittoria del serbo sull'italiano nelle Atp Finals di Torino (dopo una prima vittoria di Sinner nel girone di qualificazione) e con la straordinaria impresa dello stesso Jannik in semifinale di Coppa Davis a Malaga, contro Nole. Quindi il rapidissimo sorpasso nella classifica mondiale nei primi mesi di questo anno.

Anche alla luce di tutto questo, fa sorridere il commento sui social di Jelena Djokovic, che sotto la foto di Sinner con Panichi e Badio scrive: "Io non mi arrenderò". Come dire, tutti possono abbandonare la nave di Nole, ma lei no. Jannik, nel caso, è avvertito.