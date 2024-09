Jannik Sinner, Tsitsipas fa impazzire Kyrgios: "Che cosa ci insegnano"

21 settembre 2024 a

Un campione, assoluto, Jannik Sinner. Semplicemente il numero 1 al mondo. Una fonte d'ispirazione, anche per autorevoli "colleghi" tennisti. Per esempio per Stefanos Tsitsipas, il tennista greco che parlando con la stampa dopo la vittoria contro Thanasi Kokkinakis in Laver Cup ha speso parole dall'elevatissimo peso specifico sull'altoatesino.

Nel dettaglio, Tsitsipas ha ammesso di vedere in Sinner un esempio, proprio come lo vede in Carlos Alcaraz, un atleta a cui ispirarsi per vincere partite e tornei. "Vedere che Sinner e Alcaraz vincono gli Slam è qualcosa di grandioso per l’intero movimento del tennis. Jannik e Carlos stanno insegnando a tutti noi che cosa serve per trovarsi nella posizione ora occupata da loro. Entrambi giocano con grande forza, colpiscono la palla in modo incredibile. In questo momento sono tra i tennisti più aggressivi di tutto il circuito Atp", ha affermato il greco.

E ancora, Tsitsipas, sempre riferendosi a Sinner e Alcaraz, ha aggiunto: "Ci insegnano che bisogna provarci per davvero. Si fa così per aggiudicarsi uno Slam, appuntamento che non si può affrontare in maniera troppo passiva. Essere aggressivi e attaccare sempre: questa è la soluzione". Parole, quelle del greco, che suonano anche come una strepitosa lezione a Nick Kyrgios, l'ex tennista australiano che sui social continua ad insultare e infangare Sinner per la vicenda Clostebol. L'ennesima dimostrazione del fatto che Kyrgios, spesso e volentieri, semplicemente sragiona.