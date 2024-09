Juve, Antonio Cassano insulta Thiago Motta: "Mi sono rotto i co***, sta facendo schifo"

25 settembre 2024 a

Uno scialbo 0-0, quello di Juventus-Napoli. Un punto a testa e partenopei ancora in testa. Poche le emozioni allo Stadium, dove ha regnato più la noia. E Antonio Cassano non le ha mandate a dire ai microfoni di Viva el Futbol: "Una noia totale, mi sono rotto i co**** a vedere la partita — le sue parole — Al Napoli faceva comodo il pareggio. Qualcosina hanno fatto, ma mi aspettavo qualcosa di diverso in fase offensiva. Fase difensiva buona. Il Napoli ha fatto la partita provando a vincerla facendo il minimo indispensabile, ma non voleva perderla”.

Subito dopo Cassano ha criticato diversi calciatori bianconeri come Koopmeiners, Gonzalez e Douglas Luiz (che non ha giocato): “Koopmeiners e Nico Gonzalez sono stati acquistati dalla Juve che ha fatto una scelta forte nell’acquistarli — le parole di Fantantonio — Una cosa però è giocare in squadre come Atalanta o Fiorentina o Aston Villa, un’altra con la Juve”. Vlahovic, invece, “non mi piace, è isterico e ha poca personalità — ha proseguito il barese — Non sa cosa fare, è sempre li che si lamenta. Se è in buone condizioni, Milik è molto più forte di lui. Quando Milik sarà in perfette condizioni, giocherà lui, perché è più adatto ai principi di gioco di Thiago. Perché lega il gioco e partecipa con i compagni. Il paragone con Zirkzee non c'è. Lui è diventato quello che è grazie a Motta".

Juve e Napoli: pari, 0-0 a poche emozioni. Tra Thiago Motta e Conte gode... Simone Inzaghi?

La dura critica di Cassano ha infine interessato anche Thiago Motta, che nella realtà è un suo amico: "Ho disintegrato Allegri perché faceva schifo e continuo a pensarlo, ma dopo sei partite devo dire la stessa cosa di Thiago — ha concluso — Ad oggi non ha fatto niente. Le prime partite ho visto una Juve dietro la linea della palla che partiva in contropiede. Non mi convinceva e avevo detto che non arrivava tra le prime quattro: ora è peggio. Thiago lo conosco e lo stimo, non è come Allegri che non è un allenatore. Oggi vedo la stessa Juve dell'anno scorso: ha fatto schifo negli ultimi tre anni e finora ha fatto schifo in campionato. Stimo Thiago ma in campionato sta facendo schifo. Tante situazioni non mi convincono. Il manico è cambiato, ma le prestazioni sono identiche".