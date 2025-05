Milan, dove è nato il fallimento: tre nomi sotto accusa

Quest’anno la serie A ha collezionato tanti flop. Troppi, da un certo punto di vista. Ha compensato con l’ascesa della vecchia e nuova borghesia, tra Atalanta di nuovo in Champions, Bologna vincitore della Coppa Italia e Como che promette di seguirne le tracce, ma diverse grandi devono farsi un esame di coscienza e iniziare un percorso di redenzione perché, comunque vadano le ultime due giornate, saranno deludenti le stagioni della Juventus e del Milan, mentre quella della Roma è stata aggiustata solo dal miracolo di Ranieri.

Gli errori sono in alto, tra le scrivanie, più che in basso, in campo. Della Juventus che ha impostato Giuntoli è rimasto poco o nulla. Gli investimenti su Thiago Motta e sui giocatori che dovevano rappresentare i pilastri del futuro sono tutti buchi nell’acqua. Uno spreco di soldi: se a Conceicao che tornerà al Porto sommiamo i prestiti secchi di Kolo Muani e Veigas scopriamo che sono stati spesi 14,6 milioni per dei cartellini che rimangono di proprietà di un altro club. In scenari del genere sguazzano allenatori duri e capaci di andare oltre i propri confini. Tudor lo intuisce e si pone come tale. Voleva essere un duro e questo è il momento di esserlo. «Conte? Non mi sento inferiore a nessuno». E ancora: «Quando sono arrivato la squadra era in un buco profondo, adesso è battagliera e ha fiducia». Di sicuro sembra Conte nella sottile arte dell’autoelogio, ma questa è un’altra storia. Conteranno poco queste parole senza il quarto posto che, per meriti e anche per qualche incrocio fortunato, la Juventus può raggiungere per conto suo: Udinese in casa e Venezia in trasferta le ultime due chiamate per evitare un buco clamoroso se pensiamo alle ambizioni con cui questa squadra era partita.