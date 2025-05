Inter, Simone Inzaghi sotto attacco: "Tre scudetti buttati nel ce***"

Duro dopo il pari con la Lazio. Antonio Cassano non le ha mandate a dire contro l’Inter di Simone Inzaghi nell’ultima puntata di Viva el Futbol. Lo Scudetto rischia di svanire venerdì in caso di successo del Napoli di Conte contro il Cagliari: “In tre anni lo Scudetto è stato buttato al c***so, tre anni su quattro — ha detto il barese — L'Inter tre volte aveva una squadra dietro e l'ha perso, l'ha vinto solo l'anno scorso. Il demerito è di Inzaghi che non è riuscito a vincere con una squadra nettamente più forte. Poi la Champions, io tiferò Inter con la maglia nerazzurra, ma qui si analizza il campionato e l'Inter ha buttato al cesso 3 scudetti su 4".

Al Napoli, invece, Cassano ha fatto solo applausi: "Settimana scorsa ho detto: se il Napoli non dovesse vincere lo Scudetto, il voto è 10 — ha aggiunto l’ex di Roma, Inter e Milan — Con lo Scudetto arriva la lode. I grandi meriti del Napoli sono fuori discussione, ha fatto una roba memorabile, fuori da ogni logica. Il voto è 10 oggi. Ora andiamo sull'Inter. Lo Scudetto è stato buttato al c***so dall'Inter che ha 22 titolari, se tu metti i secondi undici nerazzurri a tutte le altre squadre, rimangono i più forti comunque".