Daniele De Rossi, Zaccheroni rivela: "Forse ho capito perché lo hanno esonerato"

Una bandiera che se ne va, un nuovo che arriva. La scorsa settimana si è aperta col botto: via Daniele De Rossi dalla Roma, dentro Ivan Juric dopo tre anni alla guida del Torino. L’ex capitano della Roma ha pagato un inizio senza vittorie, dopo aver rinnovato il contratto con il club fino al 2027.

L’addio non è piaciuto ai giocatori, che hanno provato a far cambiare idea alla società, ma a nulla sono valse le lamentele. Una settimana dopo, lunedì, Alberto Zaccheroni è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio e ha detto la sua sull’addio: "Non conosco De Rossi come allenatore ma — ha spiegato — probabilmente non è stata una scelta legata alla qualità come allenatore credo sia successo qualcosa nel gruppo, non si sono trovati in sintonia con la costruzione della squadra, la campagna acquisti. Sono rimasto fortemente sorpreso, un motivo ci sarà, bisognerebbe chiederlo alla società. Anche perché sapevano perfettamente che sarebbero andati contro la tifoseria".

Il parere sulla gestione dei Friedkin, nell’addio di De Rossi, è stato duramente criticato anche da Adriano Panatta alla Domenica Sportiva: "Non mi aspettavo l'esonero di Daniele De Rossi e trovo questa cosa disgustosa per come è stato trattato — è il commento del campione del Roland Garros 1976 — È figlio della Roma, è un ragazzo straordinario anche come giocatore, e dopo quattro giornate viene esonerato in una mezz'oretta da persone che con Roma c'entrano poco”.

E ancora: "Quando arrivano queste persone e guardano solo i loro interessi mi fanno disamorare della squadra — ha concluso — Ho trovato questo gesto maleducato, senza rispetto. I valori sono finiti, con l'arrivo di queste presidenze e fondi abbiamo perso i presidenti di una volta, che davano tutto per la squadra. Ormai guardano solo ai bilanci. Con De Rossi hanno buttato 9 milioni netti. Ora guardano i conti, ma hanno 18 milioni lordi in meno in cassa".