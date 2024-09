Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, delirio in Cina: cosa spunta a bordo campo

26 settembre 2024 a

"La nuova coppia reale. In Cina piacciono tantissimo". La conferma del fatto che Jannik Sinner sia ormai diventato un mito del tennis da Los Angeles all'Estremo Oriente arriva da Pechino, dove il 23enne altoatesino numero 1 del ranking mondiale, è sceso in campo per i China Open, torneo Atp 500.

Il primo torneo dopo gli Us Open vinti alla grande a inizio mese e la pausa glamour alla Milano Fashion Week.

In occasione della sfilata di Gucci, di cui è testimonial, non c'era Anna Kalinskaya, la tennista russa con cui il Rosso di San Candido fa coppia fissa ormai da circa 6 mesi. Un indizio di gossip che ha fatto rizzare le orecchie a molti, visto anche il bacio imbarazzato e il clima un po' gelido che gravava sui due a Flushing Meadows.

A New York, infatti, subito dopo la vittoria in finale contro Taylor Fritz, Jannik e Anna si erano incrociati sugli spalti, con atteggiamenti quasi "amicali". Che tra i due, insomma, ci sia un po' di crisi?

Il giornalista Carlo Galati, firma del sito specializzato Ubitennis, da Pechino condivide però uno scatto a bordo campo. Si vedono una pallina e una foto, con Sinner e Kalinskaya abbracciati e sorridenti, in posa proprio con il trofeo degli Us Open. Entrambe firmate da Jannik, quasi a suggellare il fatto che la coppia regge. Eccome, se regge.

