Jannik Sinner manda i tifosi in tilt: "Se vinco? Cosa faccio il giorno dopo"

Jannik Sinner è partito col piede giusto al torneo Atp 500 di Pechino. Il numero 1 al mondo ha superato, non senza difficoltà, il cileno Nicolas Jarry in tre set: 4-6, 6-3, 6-1 in 1 ora e 56 minuti. Un avvio lento per il numero 1 al mondo, che soffre l’ottimo servizio di Jarry, pur provando a rimanere in corsa portandosi sul 5-4 per l’avversario. Nel secondo set Sinner parte forte pareggiando la sfida mentre nel terzo e decisivo prima subisce il gioco del cileno, reagisce e chiude la sfida.

Con la vittoria in tasca, il pensiero di Sinner è tutto per zia Margith, la sorella della mamma venuta a mancare recentemente. Dopo la dedica degli Us Open, ha rivolto un bacio al cielo rivolto proprio alla zia. Agli ottavi Sinner sfiderà uno tra Wawrinka e Safiullin. Di fatto il momento d'oro di Jannik dopo la vittoria agli Us Open prosegue e il campione azzurro non ha deluso le aspettative.

Ma in queste ore, dopo la sua vittoria in Cina, una frase del numero uno al mondo del tennis mondiale è diventata davvero virale. È una sorta di grande lezione per chi fa sport e vuole raggiungere obiettivi importanti: "Se perdo, il giorno dopo mi vado ad allenare. Se vinco, il giorno dopo mi vado ad allenare". Parole chiare quelle di Sinner che spiegano bene qual è il suo approccio al campo e soprattutto alle continue sfide che un calendario fittissimo gli sta mettendo davanti in questa lunghissima stagione. Sinner ha un solo mantra: allenarsi, allenarsi e allenarsi. Non ci sono eccezioni. Anche il giorno dopo di una grande vittoria. È questo il vero segreto di un campione.