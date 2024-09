Jannik Sinner "rischia grosso": l'annuncio di Alcaraz, dove e come vuole vendicarsi

27 settembre 2024 a

Si preannuncia un finale di stagione scoppiettante. Nella prossima edizione delle Finals di Torino, infatti, l'azzurro rischia grosso perché ci sarà anche Carlos Alcaraz, il terzo tennista ad aver staccato il pass dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Lo spagnolo è impegnato a Pechino come gli altri due colleghi, per l’Atp, e intanto vorrebbe fare una sorpresa negativa all’amico di Sesto, criticato per il caso legato alla positività al Clostebol. Proprio Jannik l’anno scorso ha trionfato in Cina — in finale contro Daniil Medvedev — dando il là alla sua crescita esplosiva che l’ha portato a vincere due Slam quest’anno agli Australian Open e agli US Open. Il classe 2003 di Murcia, però, ha intenzione di interrompere la gioia dell’azzurro e tornare a vincere un torneo di alto livello.

Intanto proprio Alcaraz è finito al centro di dichiarazioni di Flavio Cobolli (numero 32 Atp) che hanno scatenato le polemiche dei tifosi italiani. Il tennista lo ha fatto durante l’ultima Laver Cup, vinta dall’Europa. Durante una pausa di gioco l’azzurro ha detto a Carlos in quel momento, impegnato durante un match, “sei il miglior giocatore al mondo, ricordarlo”. Fatto che ha provocato l’indignazione dei tifosi di Jannik Sinner, numero uno al mondo, sorpresi da tale replica dell’azzurro che di fatto ha “trascurato” il suo connazionale. Lo stesso con cui a novembre giocherà poi le Final 8 di Coppa Davis a Malaga. Cobolli, infastidito, ha poi dovuto spiegare il perché delle sue parole rivolte allo spagnolo ai microfoni del canale Youtube Georgy Tennis: "Sono il suo primo fan, è un ragazzo splendido e non sono io sicuramente che andrò ad offendere mai Jannik o ad offenderlo con frecciatine".