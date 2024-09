Le Iene, il caso Sinner finisce in tv: cosa rivelerà l'esperimento con il Clostebol

28 settembre 2024 a

Il caso Sinner finisce alle Iene. Domani, in prima serata, prenderà il via la nuova stagione de Le Iene condotta da Veronica Gentili con Max Angioni e nel corso del programma ci sarà uno spazio dedicato al giovane tennista italiano.

Proprio oggi è arrivata la notizia della richiesta da parte della Wada di due anni di squalifica per l'atleta investito dal caso di doping durante Parigi 2024. Sinner risultò positivo al Clostebol, una sostanza proibita da diverso tempo e rilevata nei suoi test antidoping dopo un torneo. Sinner aveva dimostrato che si trattava di una contaminazione accidentale dovuta a un massaggio, motivo per cui le autorità sportive avevano deciso di non procedere con una squalifica. L'assoluzione del campione aveva tenuto banco per molti giorni creando non poche polemiche.

In particolare, il pubblico potrà vedere nel corso della puntata una simulazione di quanto sarebbe accaduto a Sinner. La iena Alessandro De Giuseppe ha deciso di sottoporsi a una serie di massaggi eseguiti con la stessa procedura e con lo stesso farmaco utilizzato per il tennista, e controllarne la possibile contaminazione. Nel servizio, Pascal Kintz, tossicologo dell'Istituto di medicina legale di Strasburgo, ha espresso il suo pensiero sulla vicenda: "A Sinner hanno dato una mini-sospensione in termini di giorni e il tutto non è stato reso pubblico fino a quando non è stato risolto. Ci sono state differenze di trattamento tra gli atleti, è questo il problema del caso Sinner: due pesi e due misure', ha spiegato al programma. Il risultato dell’esperimento verrà mostrato nel corso della puntata dunque non resta che attendere il verdetto televisivo.