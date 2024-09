Jannik Sinner, Roman Safiullin travolto in tre set: il colpo con cui lo ha annientato

28 settembre 2024 a

Non solo le polemiche legate al caso doping. Jannik Sinner sta infatti affrontando il torneo di Pechino. E, al momento, il suo cammino nel tabellone va a gonfie vele. Dopo la brutta partenza, il numero uno al mondo riesce a raggiungere i quarti di finale grazie a una bellissima rimonta contro Roman Safiullin: 3-6, 6-2, 6-3. L'azzurro tornerà in campo lunedì 30 settembre contro il ceco Jiri Lehecka che ha eliminato in tre set lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

"La partita è stata difficile, con lui sono sempre battaglie dure - ha spiegato Sinner dopo il match - Ha risposto bene e servito bene nei momenti importanti. Oggi è stata dura, ma in giornate come queste in cui non ti senti al 100% e riesci a uscirne significa tanto per me. Sapevo che avrei dovuto alzare il livello. Fisicamente sto facendo passi avanti: quando ti senti grande dal punto di vista fisico - ha poi aggiunto - puoi cambiare delle cose in campo quando qualcosa non va bene".

Il match point della gara contro Safiullin è arrivato grazie a una prova di forza dell'azzurro. JanniK Sinner, che stava intravedendo la possibilità di accedere ai quarti di finale, doveva servire per l'incontro. Battutta feroce e avversario pietrificato. I membri dello staff dell'azzurro hanno alzato il pugno in segno di vittoria e l'altoatesino è stato travolto dall'applauso del pubblico. Eccolo qui: il numero uno al mondo.