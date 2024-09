Luna Rossa, non assegnata la terza gara della Louis Vuitton Cup: si resta 1-1

28 settembre 2024 a

Nulla da fare. Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia sono andate oltre il tempo limite nella prima delle due regate previste oggi, la terza della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti Barcellona. All'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, è andata bene, perché conduceva le operazioni la barca inglese, con team principal Ben Ainslie. Al timone di Luna Rossa anche oggi, come sempre, il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall'australiano Jimmy Spithill. A dirigere gli italiani da terra Max Sirena, skipper e team director.

Dopo circa due ore di attesa, a causa del vento debole, c’è stata praticamente parità in partenza. Quindi gli inglesi sono passati avanti nel primo incrocio arrivando al primo gate in vantaggio. Nel secondo lato di regata (dei sei totali, tre di bolina e tre di poppa) poi Luna Rossa aveva messo la prua davanti, prima di subire il ritorno di Ineos, apparsa molto veloce (in ogni direzione). Da li' in poi gli inglesi hanno comandato il match race, fino al quinto lato, quando entrambe le barche sono scese dai foil. A ruota tanto Ineos quanto Luna Rossa non sono riuscite a riprendere il volo, superando cosi' il tempo limite previsto per ogni regata. La situazione quindi in questa finale di Vuitton Cup resta ferma sull'1-1.

Dopo la prima regata odierna di fatto cancellata, con le due barche oltre il tempo limite, il secondo match race previsto per oggi fra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia, valevole per la finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti a Barcellona, è stato cancellato. L'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, e la barca inglese, con team principal Ben Ainslie, torneranno quindi in azione nel mare catalano domani.