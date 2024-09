Andrea Capone, l'ex Cagliari trovato morto in hotel: "Ferita alla testa", l'ipotesi choc

30 settembre 2024 a

a

a

Ex centrocampista del Cagliari in Serie A, il 43enne Andrea Capone è stato trovato morto la scorsa domenica mattina nella sua stanza d'hotel a Cagliari, con una vistosa ferita alla testa. Proprio oggi, lunedì 30 settembre, verrà effettuata l’autopsia sul corpo dell’ex centrocampista per capire cosa è successo.

Quasi certamente saranno acquisite le riprese delle telecamere interne dell'albergo in cui il 43enne l'ex giocatore di Cagliari (due stagioni in Serie A tra 2005 e 2007, 53 presenze condite da 6 gol), Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana è stato rinvenuto senza vita. Nella serata di sabato scorso è emerso che si trovasse nell'hotel Palazzo Tirso di Cagliari, per partecipare a una festa di battesimo organizzata da un amico.

Finita la festa, l'ex calciatore, che aveva perso le chiavi della propria auto, come riferisce L'Unione Sarda, avrebbe deciso di non far rientro a casa e di passare la notte in una delle suite a due piani dello stesso albergo nella quale la mattina seguente è stato trovato morto dal personale dell’hotel.

Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere caduto accidentalmente sbattendo violentemente il capo, nel tentativo di salire al piano superiore per andare in bagno prima di scendere dalla scale e cadere malamente. L’ipotesi trova riscontro anche dalle risultanze del primo esame esterno del corpo fatto dallo staff del medico legale, secondo cui le ferite rinvenute sulla testa di Andrea Capone sarebbero compatibili con una caduta. Resta da capire se la causa della morte sia dovuta alla caduta o a un malore accusato mentre scendeva le scale. Scongiurata subito l’ipotesi di una aggressione.