Cagliari, 13 pitbull in casa: per una 38enne finisce malissimo

La chiamata d’emergenza è arrivata al numero unico per le urgenze e segnalava una donna ferita a causa di un’aggressione da parte dei propri cani . Quando la polizia è giunta sul posto, si è trovata davanti a una scena impressionante: cinque pitbull si aggiravano liberi davanti all’ingresso, rendendo impossibile l’accesso ai soccorritori.

Terrore notte tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile a Cagliari, dove una donna di 38 anni è stata attaccata dai suoi stessi pitbull . L’episodio è avvenuto in un’abitazione situata in piazza delle Muse, e solo grazie al rapido intervento degli accalappiacani è stato possibile soccorrere e salvare la signora.

La donna, che era ferita in diverse zone del corpo, è stata subito trasportata al Policlinico di Monserrato, dove è stata curata. Dopo essere stata medicata per escoriazioni e morsi, è stata dimessa in nottata con una prognosi di dieci giorni. Nell’abitazione sono stati poi rinvenuti altri otto cuccioli, tutti trasferiti al canile Dog Hotel insieme agli adulti.

Le autorità hanno avviato una serie di verifiche: la polizia municipale sta controllando se gli animali siano dotati di microchip, ma non solo. Sono in corso accertamenti sullo stato di salute dei cani — che secondo i primi rilievi risultavano malnutriti — e si valuta un eventuale affidamento a nuovi proprietari.