Jannik Sinner, lo sfregio dei bookie: perdente con Alcaraz, numeri choc

"È stato un match duro, non lo conoscevo molto e all’inizio non sapevo cosa aspettarmi. Nel primo set ho giocato un buon tennis, nel secondo ho perso intensità, ma ho avuto occasioni che non ho sfruttato. Mentalmente sono rimasto nella partita e ho giocato un tiebreak buono". A parlare è Jannik Sinner dopo la vittoria sul cinese Yunchaokete Bu che lo qualifica alla finale dell’Atp 500 di Pechino, dove affronterà il grande rivale Carlos Alcaraz.

"Sono contento di tornare in finale a Pechino, con Alcaraz sarà una sfida dura, ogni match è diverso. Mi godo il fatto di essere ancora in finale, spero che domani sarà un bel match", ha aggiunto il campione azzurro. Ma per il bookie Alcaraz parte in vantaggio a 1,68, con l’italiano che insegue a 2,11 per difendere il tiolo dello scorso anno.

Lo spagnolo, che ha superato in semifinale Medvedev, è avanti 5-4 nel confronto diretto e ha portato a casa gli ultimi due incontri (semifinali a Indian Wells e Roland Garros), ma l’ultima vittoria di Sinner risale proprio all’Atp di Pechino del 2023. Per quanto riguarda il set betting, i bookie si aspettano una gara da due set: in pole nelle quote il 2-0 per Alcaraz, offerto a 2,60, mentre il trionfo per 2-0 del numero uno del mondo si gioca a 3,45; proposte a 3,90 e 4,60, invece, le vittorie in tre set di Carlos e Jannik.