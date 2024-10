Sinner, la mossa di Alcaraz e il cambio delle scarpe in finale: delirio sui social

02 ottobre 2024 a

Troppo forte Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, in tre set, ha sconfitto Jannik Sinner nella finale del China Open. L'azzurro era partito bene, conquistando il primi set al tie-break. Ma poi lo spagnolo è tornato più forte che mai conquistando i successivi due set. La partita si è decisa nel tie-break finale, nel quale l'azzurro ha avuto un tracollo (forse) inspiegabile. L'altoatesino era in vantaggio di tre punti. Poi lo spagnolo si è cambiato le scarpe e ha dominato i successivi sette.

Il dettaglio delle scarpe cambiate da Carlo Alcaraz non è passato inosservato ai telespettatori che si sono divertiti a commentare questa scelta bizzarra del numero 3 al mondo. "La Wada - ha scritto un utente su X - dopo una lunga consultazione ha deciso di non analizzare le scarpe di Cenerentolo Alcaraz".

"Lui avrebbe potuto vincere in due set o in tre, io avrei potuto vincere in due, è stato un match davvero equilibrato. Jannik, ancora una volta, ha però dimostrato di essere il miglior giocatore al mondo, almeno per me. Il livello a cui sta giocando è incredibile. È un tennis di altissima qualità. A livello di colpi, fisicamente e mentalmente, è una bestia". Così Carlos Alcaraz ha riconosciuto l'onore delle armi a Jannik Sinner dopo la finale di Pechino.