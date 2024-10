Luna Rossa, il duro sfogo di Max Sirena: "Se non vinciamo saremo dei c..."

04 ottobre 2024 a

"Dovete capire che dietro questa barca ci sono tre anni e mezzo di vita". Queste le parole di Max Sirena, il team director di Luna Rossa che è diventato famoso dopo un discorso motivazionale virale sui social. Luna Rosa si sta preparando per la regata decisiva contro ineos Britannia. Gli inglesi hanno di fatto tre match point per portarsi a casa la Louis Vuitton Cup. Ma forse non è ancora detta l'ultima parola.

"Abbiamo perso due regate ma come le abbiamo perse possiamo anche vincerle - ha spiegato lo skipper di Luna Rossa in un'intervista rilasciata a Repubblica -. Quindi non è cambiato niente per noi. Abbiamo vinto con la barca attaccata con lo scotch. Poi è normale, ci sarà uno che vincerà e uno che perderà, se perderemo noi capiremo cosa potevamo fare meglio: perché sicuramente - ha poi aggiunto - se perderemo qualcosa di meglio lo dovevamo fare, no?”.

Poi un piccolo sfogo finale. "Dedichiamo anima, corpo e cuore a questo lavoro, quindi andremo in acqua con l’obiettivo di vincere due regate - ha sottolineato Sirena -. Poi se ce la faremo saremo degli eroi, se non ce la faremo saremo dei c... Ma non si può pensare che sia sempre un fallimento se uno perde. Non voglio giustificarmi - ha concluso -, però così non aiutiamo lo sport, non aiutiamo i giovani a crescere”.