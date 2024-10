Juventus, un giornalista provoca Pierre Kalulu: lui lo gela con una frase

04 ottobre 2024 a

Nella folle notte di Lipsia, la Juventus è stata trascinata alla vittoria da tanti suoi giocatori. In primi Dusan Vlahovic, il centravanti tanto criticato che ha messo a referto la seconda doppietta di fila. Poi Nicolò Fagioli. Il centrocampista azzurro sembra un veterano della Vecchia Signora. nonostante la maxi-squalifica che lo ha tenuto fuori dagli stadi per diversi mesi. Poi c'è anche quello che non ti aspetti: Pierre Kalulu.

Arrivato ad agosto dal Milan in punta di piedi, il difensore francese ha fatto rimpiangere tutti i tifosi milanisti. E si è confermato (quasi) sugli stessi livelli del Milan dello scudetto di Pioli. Autore di prestazioni convincenti, salvataggi miracolosi e tackle decisivi, Kalulu si è guadagnato la stima di Thiago Motta ed è diventato un pilastro della difesa bianconera guadagnandosi così la fiducia di Cristiano Giuntoli in ottica di un futuro riscatto dal Milan.

"Ci eravamo un po' dimenticati di te, invece sei ancora un grande giocatore", gli ha detto con ironia un giornalista. A quel punto, Kalulu ha replicato un po' stizzito: "Forse te lo avevi dimenticato. Io sono sempre sicuro delle mie qualità. Ci sono sempre alti e bassi e bisogna lavorare per avere tanti alti. In queste partite devi essere attento e crederci".

La risposta di Kalulu al giornalista