Luna Rossa, cosa succede dopo la sconfitta nella Louis Vuitton Cup: "Ecco la cosa positiva"

Cosa succede a Luna Rossa dopo la sconfitta nella Louis Vuitton Cup? A rispondere è stato lo skipper Max Sirena, secondo cui il team andrà avanti e si metterà di nuovo in gioco. Il velista italiano, nonché team director e skipper di Luna Rossa, ha confermato attraverso i canali ufficiali che tutti andranno avanti per provare ad andare fino in fondo. "La cosa positiva è che il team andrà avanti - ha detto, fugando ogni dubbio sul futuro - credo che questa sia la cosa più importante per la vela, per i giovani, per i tifosi che seguono Luna Rossa da tanti anni".

A seguire, i ringraziamenti al presidente del gruppo Prada, Patrizio Bertelli, e alla famiglia intera: "Bisogna dare merito a Patrizio Bertelli e alla famiglia Prada per l’impegno e la costanza che ci mettono in questo gioco, che è difficilissimo e quasi impossibile da vincere. L’unico modo è riprovarci ogni volta cercando di fare un errore in meno degli altri". Dunque, dopo 6 tentativi, il team Prada proverà ancora l'assalto all'America's Cup, cercando di contare su una dose di esperienza sempre maggiore.

Sulla sconfitta subita oggi, venerdì 4 ottobre, da INEOS Britannia, Sirena ha detto: "Oggi bisogna dare merito a INEOS Britannia: hanno sicuramente regatato meglio di noi. L’importante è andare a casa senza avere rimorsi e con la consapevolezza di avere dato tutto". Ora un po' di riposo e poi il ritorno in acqua con energie tutte nuove.