America's Cup, Manfredi ringrazia Meloni e il Pd impazzisce

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ringrazia Giorgia Meloni per l'America's Cup nella sua città... e Schlein rosica. "Ho ringraziato la Presidente Meloni – ha spiegato all’Ansa il primo cittadino del capoluogo partenopeo – per l’impegno profuso a favore della nostra città e le ho detto che Napoli farà fare bella figura all’Italia. Mi ha risposto che era molto contenta del risultato conseguito e di essere certa del fatto che Napoli rappresenterà il nostro Paese nel modo migliore”.

Meloni dal canto suo ha ricambiato i ringraziamenti del sindaco dem di Napoli rivolgendoli anche agli altri protagonisti della vicenda: "Grazie al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato. L’evento contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell’occupazione superiore alla media nazionale”.